¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï9·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ÖÌµ»ö¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¼ê½Ñ¡¢Ìµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÅöÊ¬À¼¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤ÉÁá¤¯¼£¤¹¤Î¤Ç¡¢NEW¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤À¤·¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶õµ¤¥Ü¥ó¥Ù¤òÃå¤±¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë