DeNAは25日、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年メンバーの募集オーディションを開催すると発表した。dianaは2006年に結成され、活動21年目を迎える。横浜DeNAベイスターズを明るく輝かせるため、最高の笑顔と最高のパフォーマンスでファンの皆さまとともにチームを後押しすることができる、熱い想いを持った方を募集。一次審査（書類審査・ダンス動画審査）、二次審査（実技審査）、最終審査（