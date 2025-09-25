Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Ê¡²¬Âç²ñ¤¬27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÅßÁ´¹ñ4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤äº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÈÓÄÍ¤Ê¤É¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Á´¹ñÍ­¿ô¤Î·ãÀï¶è¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀªÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶å»ºÂç¶å½£¤À¡£2016Ç¯¤«¤é¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤·¡¢ºòÇ¯´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¤¤¿Æ£ÀîæÆ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅìÊ¡²¬¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ15Ç¯ÅÙ¤Î²ÆÅßÁ´¹ñ2´§¤Ë¹×¸¥¡£·Ð¸³¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾ðÇ®¤ò¶»¤Ë¡¢·²Íº³äµò¤ÎÊ¡²¬¤ÇÁª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ