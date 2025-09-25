名古屋グランパスは９月25日、2026-27シーズンの夏季トレーニングキャンプ地が北海道苫小牧市に決定したことを発表した。2026シーズンから実施されるJリーグのシーズン移行に伴い、新シーズン開幕前の夏季トレーニングキャンプを、北海道苫小牧市（TOMASEIフットボールフィールド）で行なう。クラブは公式サイトを通じて、「キャンプ地決定に際し、多大な熱意とご尽力をいただきました苫小牧市並びに苫小牧観光協会、苫小牧地