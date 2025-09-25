これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、佐渡にはあわせて強風注意報が発表されています。 急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆25日(木)これからの天気 午後は雲が厚みを増すでしょう。夕方以降は雨の範囲が広がり、カミナリを伴って激しく降るところがありそうです。風も強まり、横なぐりの雨となるでしょう。 ◆25日(木)の予想最高気温 最高気