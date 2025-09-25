上越市議会は25日朝の議会運営委員会で、中川幹太市長に対する不信任決議案を26日の本会議で採決することを決めました。 不信任決議案を提出した会派は理由として、市長が度重なる失言について去年批判を受けて反省の態度を見せたにもかかわらず、兵庫県三田市のコメに関する不適切な発言があり「市長としての資質は決定的に欠ける」と判断したとしています。 市長の任期満了が11月8日に迫る中、提案する理由については}