原付バイクで男性に衝突し、そのまま引きずってけがをさせたとして国勢調査員の男が逮捕されました。 国勢調査員の男（７８）は２４日午後１時ごろ、廿日市市佐方の路上で運転する原付バイクを男性（４５）に衝突させてそのまま引きずり、左腕の打撲などのけがをさせた疑いがもたれています。 警察の調べに対し「バイクの前に立ちふさがり、ぶつかってきた」と供述していて男性と面識はなかったということです。 廿日市市により