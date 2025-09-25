巴川コーポレーションは静岡事業所での絶縁紙などの生産を2027年3月末で停止すると明らかにしました。これにより国内での製紙生産から撤退することになります。 【写真を見る】巴川コーポレーション、国内での製紙生産から撤退へ 静岡事業所での生産2027年3月末で停止 1914年に静岡市で創業した巴川コーポレーション＝旧巴川製紙所は9月24日、静岡市にある静岡事業所での絶縁紙や耐熱絶縁紙