９月２２日に滋賀県大津市で、高架カーブの側壁に大型バイクが衝突し、運転していた男性が地面に転落して死亡した事故で、亡くなった男性の身元が発表されました。警察や消防によりますと、２２日午前９時４５分ごろ、大津市横木の国道１号から西大津バイパスへ進入する高架カーブの側壁に、大型バイクが衝突しました。大型バイクを運転していた男性は、約１０ｍ下の地面に落下。病院に運ばれましたが、その後死亡が確認され