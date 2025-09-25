26日にかけ寒冷前線が近づき、新潟県内は大気の状態が不安定となり大雨となる所がある見込みです。25日夜から浸水や土砂災害などに十分な注意が必要です。25日朝、新潟市中央区では雨が降ったり止んだりを繰り返し、傘を差して歩く人の姿がみられました。26日朝にかけ寒冷前線が近づき大気の状態が不安定となる見込みの県内。雷を伴って激しい雨が降り大雨となる所がある見込みで、予想よりも雨雲が発達した場合、警報級の大雨とな