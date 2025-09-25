◇MLB エンゼルス―ロイヤルズ(日本時間25日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間25日、ロイヤルズ戦に先発。5回を投げ、浴びたヒットはホームランの1本のみと好投しました。日本時間8月10日のタイガース戦以来、勝利がない菊池投手。同13日のマリナーズ戦では6回1失点と好投するも勝ちはつかず。さらに同19日のブリュワーズ戦は6回途中2失点と粘投し、勝利投手の権利を持って降板するも、救援陣が逆転を許