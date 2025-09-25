25日も関東南部は秋晴れが続き、すでに30℃に迫る暑さになっている所があります。そして、26日はさらに気温が上昇する見込みで、広い範囲で30℃以上の真夏日となるでしょう。朝との気温差が各地で10℃前後と大きくなりますので、体調の変化にお気をつけください。■関東南部は青空広がり汗ばむ陽気25日は、北海道付近を進む低気圧からのびる前線が本州付近を南下する影響で、北日本や北陸、西日本などの広い範囲でくもりや雨の天気