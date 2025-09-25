鹿児島県内では、きのう24日夕方から大隅地方を中心に大雨となり、肝付町では、1時間に103ミリの猛烈な雨が降りました。土砂災害に注意が必要です。 気象台によりますと、県本土と種子島・屋久島地方では、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。 24日夕方から大隅半島を中心に大雨となり、国や県の雨量計によりますと、肝付町大浦で1時間に103ミリ、鹿屋市串良町で87ミリ、錦江町田代で83ミリの猛烈な