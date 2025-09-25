9月21日から行われている秋の全国交通安全運動に伴い静岡市清水区の商業施設で24日、県の職員などが交通安全を呼びかけました。これは、県交通安全対策協議会が秋の全国交通安全運動を広く周知しようと行ったものです。今回の運動では、「反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進」や自転車利用時の「ヘルメットの着用促進」などを重点的に呼びかけています。24日は、県の職員などが来店客にチラシや反射材などを配りながら