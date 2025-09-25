通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.40-0.71円コールオーバー ユーロ円0.09-0.48円コールオーバー ポンド円0.50-0.85円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格