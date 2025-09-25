◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月24日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席は一ゴロ併殺に打ち取られた。3―1の7回1死から、9番・ロートベットが四球を選び1死一塁で迎えた第4打席。相手2番手左腕・ソールフランクの初球を狙ったが、一ゴロ併殺に打ち取られ好機を広げることはできなかっ