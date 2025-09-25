◇ベルギー1部第5節ウェステルロー5―5クラブ・ブリュージュ（2025年9月24日ベルギー・ブリュージュ）ベルギー1部第5節の延期分が24日に行われ、ウェステルローのFW坂本一彩が5―5で引き分けた敵地のクラブ・ブリュージュ戦で1得点1アシストと活躍した。強豪との壮絶な打ち合いで、坂本が活躍した。トップ下で先発すると、開始1分も経たずして右深くからのクロスで先制点を演出。3―3で迎えた後半23分には、左の深い位置