戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。80年前、日本統治下で終戦を迎えた台湾。台湾出身の元日本兵が語ったのは「教育の恐ろしさ」でした。彭さん、97歳。日本統治時代の台湾で生まれ育ちました。彭金木さん「私はこれですよね。台湾の習慣、文化をなるべく日本に切り替える」日本による教育を受けた彭さんは「日本軍の航空隊員」を志しました。彭金木さん「あの時、もうすでに日本教育で、わたしの頭もだいぶ日本化して