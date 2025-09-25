◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース（日本時間25日、チェイス・フィールド）佐々木朗希投手が138日ぶりにメジャー復帰を遂げました。佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。日本時間8月15日にマイナーリーグで実戦に戻ると、3回途中41球を投げて被安打6、3失点で、予定の3イニングを投げきれず降板。計5度の先発登板を終え、日本時間19日には今季初のリリーフとしてマ