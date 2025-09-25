今年行われたメジャーリーグ・東京シリーズのチケットを不正に転売したとして会社社長の男が逮捕されました。警視庁によりますと通信機器販売会社社長の篠田潤容疑者はことし2月、東京ドームで行われたメジャーリーグの東京シリーズ・ドジャース戦などのチケット6枚を不正に転売した疑いが持たれています。篠田容疑者は最大でチケット1枚あたり正規価格の42倍、80万円ほどで転売し、およそ436万円の利益を得ていたとみられています