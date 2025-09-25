BTSのJIN（ジン）が、イタリア・ミラノで開かれた、有名ファッションブランド・グッチ2026春・夏コレクション「The Tiger」プレミアに参加した。韓国メディアが報じた。韓国のスターニュースは25日「23日にミラノのパラッツォ・メザノーテで行われたイベントで、ホワイトボタンダウンのシャツにテーラード・ブラック・トラウザー、ペンダント・ネックレスで完成した洗練されたルックを披露した。額を露出させたきれいなヘアスタイ