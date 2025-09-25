きょう東証プライム市場に新規上場したオリオンビールは、公開価格と同じ８５０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開で、前場は気配値のまま終了。後場は１４９５円カイ気配でスタートした。なお、この日の気配値上限は１９５５円となっている。 出所：MINKABU PRESS