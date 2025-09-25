トーヨーカネツが大幅続伸し年初来高値を更新している。２４日の取引終了後、９月中間期連結業績予想について、売上高を２７５億円から２８４億円（前年同期比０．３％減）へ、営業利益を８億円から１６億５０００万円（同１３．９％減）へ、純利益を５億７０００万円から１１億円（同３１．９％減）へ上方修正したことが好感されている。 物流ソリューション事業・プラント事業の両事業において、期中の