韓国国内で健康保険が導入された背景には、過度な診療費負担を軽減しようとする目的がある。自己負担金が一定基準を超えると、個人別の上限額を超えた金額を国民健康保険公団（以下、公団）が払い戻すのもこのためだ。この上限額は毎年調整され、所得水準によって差等適用される。【注目】外国人受け入れ政策のツケ？韓国で深刻な“中国人犯罪”のリアルしかし、健康保険制度を悪用する一部の外国人によって、公団が頭を悩ませてい