第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は３回戦が大詰め。９月24日（水）には豊島将之九段―増田康宏八段の一戦が名古屋将棋対局場で行われました。対局の結果、角換わり相右玉のねじり合いから抜け出した豊島九段が79手で勝利。快勝といえる内容で復帰戦を飾っています。○まさかの相右玉ともに１勝１敗で迎えた本局は名人挑戦を目指すうえでは負けられない戦い。体調不良によりこの前週の対局を不戦敗