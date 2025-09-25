TOKYO DREAM PARKコンテンツ発表会 2026年3月27日、有明に複合型エンタテインメント施設・東京ドリームパークが開業される。また、この中にある新劇場・EX THEATER ARIAKEのオープニングラインナップとして4月に加藤シゲアキ原作・脚本作品、6～7月に劇団☆新感線の新作などが上演される。 EX THEATER ARIAKEは東京ドリームパーク内にオープンする新劇場。客席数は1,546席。ゆりか