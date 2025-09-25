ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのホワイトソックス戦に「2番右翼」で先発出場。2回の第2打席に50号、8回の第5打席に51号を放ち、8－1の勝利に貢献した。これでジャッジは2年連続自身4度目となる50本の大台超えを達成。カル・ローリー捕手（マリナーズ）との争いが続くMVP受賞に向けて猛アピールが続いている。 ■マ軍ローリーと