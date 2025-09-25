大谷翔平選手も出場したメジャーリーグ東京シリーズ開幕戦のチケットなどを不正に転売した疑いで、会社の社長が逮捕された。通信機器会社社長の篠田潤容疑者（42）は2025年2月、MLB東京シリーズ・ドジャース戦などの観戦チケット6枚を不正に転売した疑いが持たれている。篠田容疑者は1枚1万9000円ほどで購入したチケットを、6枚356万円で販売していた。警視庁によると、篠田容疑者は日本のプロ野球もあわせて、チケット16枚を最大4