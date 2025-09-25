沖縄のビールメーカー「オリオンビール」が25日、東京証券取引所のプライム市場に上場しました。沖縄県の製造業として初めての上場です。売り出し価格は1株850円でしたが、買い注文が殺到し、初値がつかない状況が続いています。「オリオンビール」は、沖縄県を代表するビールです。県外にもファン層が広がる中、売上高は過去最高となりました。首都圏でもポップアップストアを展開し、グッズ販売にも力を入れています。1000株以上