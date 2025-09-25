東京ゲームショウが25日に開幕しました。出展企業が初めて1000社を超える中、海外市場への発信が大きなテーマです。最新の技術が競われる会場は、人気キャラクターが登場する対戦型ゲームなどがめじろ押しです。2025年は異業種の参入が相次ぐ中、商業施設を展開するパルコも初めて出展しました。31兆円規模に膨らむゲーム市場は欧米などが高いシェアを占め、世界への発信が大きなテーマです。さらに、今回登場したのは障がいの有無