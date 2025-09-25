阿蘇広域行政事務組合は、複数の管理職にパワハラ行為をしたとして、阿蘇広域消防本部のトップである消防長を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。 9月24日付けで停職3か月の懲戒処分を受けたのは、阿蘇広域消防本部の男性消防長(54)です。阿蘇広域消防本部によりますと、男性消防長は会議で高圧的な言動をとったほか、管理職の意見を聞かず一方的に自らの意見を話していたということです。 去年7月に消防本部内で実施