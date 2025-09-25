アメリカ・テキサス州の移民収容施設で乱射事件があり、収容されていた3人が死傷しました。トランプ大統領は「過激な左派が招いた結果だ」と主張しています。テキサス州ダラスで24日早朝、ICE（移民税関捜査局）の移民収容施設に向かって、容疑者が無差別に銃を発砲し、車で移送中だった収容者1人が死亡し、2人が重体となりました。ICEの職員にけがはありませんでした。容疑者は銃で自らを撃って死亡し、そばには「反ICE」と刻まれ