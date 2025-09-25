ＣＮＮとのインタビューで気候問題の重要性を強調したシュワルツェネッガー氏/CNN via CNN Newsource（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の元知事アーノルド・シュワルツェネッガー氏は２４日、トランプ大統領の国連総会での発言を批判した。トランプ氏は気候変動に関する科学的コンセンサスは「詐欺」であり、「世界に対して行われた最大の詐欺行為」だと主張していた。シュワルツェネッガー氏はＣＮＮの独占インタビューで、「まあ、彼