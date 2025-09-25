栗原絵里子氏（資料写真）任期満了に伴う鎌倉市長選（１０月１９日告示、２６日投開票）を巡り、同市議の栗原絵里子氏（５６）が無所属で立候補することが２５日、関係者の話で分かった。近く正式に会見を開く見通し。同市長選には５選を目指す現職の松尾崇氏（５２）と、新人で会社員の広瀬浩一氏（６１）が立候補を表明している。栗原氏は現在、市議３期目。関係者によると、市が進める市役所移転計画に反対する市民団体など