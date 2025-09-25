Mrs. GREEN APPLEが、新曲「GOOD DAY」を9月28日(日)に配信リリースすることを発表した。バンド史上初となる6か月連続での新曲リリースとなる。先日23日(火)には新アーティスト写真を公開していたミセス。新曲「GOOD DAY」リリースについての大森元貴(Vo,G)からのメッセージでは、同曲が2025年最後のリリースになることが明言されている。楽曲詳細については後日発表とのこと。◆◆◆■大森元貴(Vo,G) メッセー