KISS OF LIFEが、11月5日にJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』で日本デビューすることを発表した。KISS OF LIFEは 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで日本でも注目を集める。日本デビューに先駆けてリーダーのJULIEによる個人映像も公開され、今後他メンバーの個人映像も公開予定だ。『TOKYO MISSION START』というアルバ