【モデルプレス＝2025/09/25】フジテレビの榎並大二郎アナウンサーが9月25日、自身のInstagramを更新。第2子となる女児の誕生を報告した。【写真】フジ榎並大二郎アナ、家族4人のショット◆榎並大二郎アナ、第2子誕生を報告榎並アナは、「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と報告。「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びか