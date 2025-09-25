本当に旨いラーメンだけを紹介し続け、今年で26年目に突入する「TRYラーメン大賞」。その受賞店を巡るドライブ旅の第5回は、東関東自動車道で千葉の名店を訪ねます。鶏白湯ラーメンのレジェンドを巡る！東関東自動車道（水戸線）は、千葉県市川市を起点に、千葉市から内陸方面を通り茨城県へと続く高速道路だ。今回の旅では、市川市から千葉市稲毛区を経由して成田市へ向かう、千葉の名店を巡るコースを紹介する。まずは、起点であ