【モデルプレス＝2025/09/25】King ＆ Princeの永瀬廉が24日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。FANTASTICSの八木勇征とのエピソードを明かした。【写真】キンプリ永瀬＆ファンタ八木の共演◆永瀬廉、八木勇征とのエピソード明かすこの日はリスナーから、八木が雑誌で永瀬の話をしていたという情報が届いた。八木は「廉はめちゃくちゃ真面目。