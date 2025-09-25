女優でタレントの堀田茜が24日までにインスタグラムを更新。ドレス姿や出川哲朗との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】ブーケを持って微笑む堀田茜（ほか6枚）堀田が投稿したのは21日に放送された『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のオフショット。複数公開されている写真には、ドレス姿でブーケを持つ堀田とタキシードを着た出川哲朗の2ショットや、堀田のソロショットが収められて