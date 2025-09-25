西村歩乃果が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 西村歩乃果©光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA 「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH アイドルを経て、現在は女優やモデル、YouTubeを中心に活躍中の西村歩乃果が「FLASH」に登場。7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、近い距離感で彼女の魅力に迫っている。 インタビューではアイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦