◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、佐々木朗希投手（２３）がブルペンで投球練習をしていた２点リードの７回１死一塁の４打席目は一ゴロ併殺打に倒れた。朗希は２点リードの７回から２番手でマウンドに上がり、１イニン