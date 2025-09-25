東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、ハロウィンシーズンを彩る特別なスイーツ「ハロウィン・アソート」が期間限定で登場。見てかわいい、食べてうれしい、2つの味が楽しめるハロウィン限定スイーツを紹介していきます☆ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「レーンズ」ハロウィン・アソート 価格：4,800円(税込)販売期間：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）※9月中は予約