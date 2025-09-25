北海道にのみ生息する小鳥「シマエナガ」は、愛嬌のある顔、丸く小さな体、長い尾を持ち、多くの人を魅了している。写真家のやなぎさわごうさんが運営するXアカウント「ぼく、シマエナガ。」には、やなぎさわさんが撮影したシマエナガの写真が毎日投稿されている。 【写真】可愛すぎる姿が話題となったシマエナガ 昨年は、やなぎさわごうさんが投稿写真を「自家製」と呼び、無断転載ではないことを公表したポストが話題となった