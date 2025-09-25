アトレが少女漫画雑誌「りぼん」70周年を記念したオータムプロモーション「恋するように、ときめく秋を、アトレで。」を2025年10月1日（水）から11月13日（水）まで開催します。 アトレ イベント「りぼん70周年記念オータムプロモーション」  開催期間：2025年10月1日（水）〜11月13日（水）開催場所：アトレ全店舗テーマ：「恋するように、ときめく秋を、アトレで。」 少女漫画雑誌「りぼん」の70周年という