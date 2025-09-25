上伊那郡箕輪町では秋の訪れを告げる赤ソバの花が見頃を迎え訪れた人を楽しませています。赤いソバの花。「高嶺ルビー」と呼ばれる品種です。箕輪町上古田地区の標高900メートルおよそ4ヘクタールの敷地にまるで赤いじゅうたんを敷き詰めたような風景が広がっています。25日は朝から観光客が訪れ、秋の風景を写真におさめていました。愛知県から「めちゃめちゃきれいだと思います（坂を）上ってきたときに広がっ