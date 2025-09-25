２４日、国連気候変動サミットでビデオ演説する習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京9月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は24日、国連気候変動サミットでビデオ演説した。２４日、国連気候変動サミットでビデオ演説する習近平主席。（国連＝新華社記者／呉暁凌）