（左から）那須川天心、井上拓真キックボクシング出身の那須川天心（帝拳）が11月24日に東京・青海のトヨタアリーナ東京で、世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級王座決定戦で、元世界ボクシング協会（WBA）同級王者の井上拓真（大橋）と対戦することが25日、発表された。那須川は世界初挑戦。WBCバンタム級は中谷潤人（M・T）が王座返上を表明し、空位となっていた。