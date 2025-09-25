ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が２５日、都内で「２０２５秋冬ＷＯＲＫＭＡＮＺＥＲＯ−ＳＴＡＧＥ新製品発表会」に出席した。スタイリッシュなブラックの作業着に身を包み、書道八段の腕前を生かしたパフォーマンスに挑戦。ＷＯＲＫＭＡＮとのコラボ企画第２弾の発展を願って「ＺＥＲＯＳＴＡＧＥ」と書き上げ、達筆すぎる文字を披露した。アーティストとしてステージで活躍するＴＡＫＡＨＩＲＯは「その裏に