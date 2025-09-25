男女お笑いコンビ・ラランドのニシダが２０日、日本テレビ系「有吉の壁」公式ＹｏｕＴｕｂｅで、山口県宇部市の「宇部ふるさと大使」に就任したことを報告。父親の職業も明かした。今回の「有吉の壁」ＹｏｕＴｕｂｅは、２４日に放送される回がチョコプラ松尾駿の地元、箱根特集であることから、小涌園のロビーで出演者が集まり見どころをＰＲ。松尾は箱根の観光大使を務めているという話題から、ニシダが宇部のふるさと大使に